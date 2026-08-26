Chocan por alcance cerca de mirador Los Amorosos

Un accidente automovilístico registrado la mañana del martes sobre el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez dejó como saldo daños materiales de consideración y generó afectaciones momentáneas a la circulación.

El percance ocurrió cerca de las 08:35 horas, a la altura del mirador Los Amorosos, cuando dos vehículos particulares que circulaban sobre el carril de oriente a poniente protagonizaron un choque por alcance.

No guardó la distancia

De acuerdo con el reporte de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, el accidente habría ocurrido debido a la falta de precaución y a que uno de los conductores presuntamente no mantuvo la distancia adecuada respecto al vehículo que circulaba delante.

El impacto provocó daños en ambas unidades, por lo que automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al lugar para las diligencias correspondientes y verificar las condiciones de seguridad en el tramo.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, los cuerpos de emergencia no reportaron personas lesionadas, así que no fue necesario trasladar a ninguno de los conductores o acompañantes a un hospital.

Los involucrados permanecieron en el sitio mientras se realizaban las primeras diligencias y posteriormente buscaron llegar a un acuerdo para cubrir los daños causados.