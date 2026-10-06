Chocan por alcance; dos lesionados graves, el saldo

En las últimas horas de la noche del domingo, un aparatoso accidente carretero fue registrado sobre el tramo Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, a la altura del fraccionamiento Jardines del Grijalva, en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

El hecho fue reportado a los números de emergencias, por lo que elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio mencionado para tomar conocimiento.

Al llegar tuvieron a la vista dos unidades particulares. Les informaron que habían protagonizado un choque por alcance, al parecer por falta de precaución y lo oscuro de la zona que habría influido en que uno de los involucrados no midiera bien la distancia.

Del violento impacto, el automóvil de la marca Chevrolet Aveo salió proyectado y terminó montado encima de la acera; por ello, dos personas resultaron con graves lesiones.

Al lugar rápidamente se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo que le proporcionó los primeros auxilios a ambas.

Posteriormente, fueron trasladadas de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar posibles fracturas o lesiones internas.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades y fueron remitidas al corralón en turno mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley, además de liberar finalmente la vialidad en la zona.