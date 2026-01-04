Chocan por alcance en la Costera; dos heridos

Dos lesionados, a los que no hubo necesidad de trasladar a un hospital, y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fueron el saldo que dejó un choque por alcance entre dos vehículos sobre la carretera Costera, en la demarcación del municipio de Acacoyagua.

Lesiones leves

Fue en el tramo que conecta a Acacoyagua con la localidad de Madre Vieja en donde ocurrió el aparatoso percance, mismo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad tras recibir un llamado de emergencia al número 9-1-1, para tomar conocimiento de los hechos.

Por ello, paramédicos de Protección Civil (PC) atendieron a dos personas que resultaron con lesiones leves y crisis nerviosa, quienes fueron estabilizadas y se quedaron en el lugar.

Impacto por detrás

Sobre la causa del accidente se refirió que una camioneta Toyota Hilux había colisionado por alcance contra un automóvil MG Sedán de color blanco, resultando ambas unidades con daños de consideración, pues la primer unidad acabó destrozada por la parte frontal y la segunda de la parte trasera.

Aparentemente todo se originó por el exceso de velocidad y la falta de precaución al no respetar la distancia necesaria entre vehículos.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades al momento; asimismo, se dijo que las aseguradoras se encargarían de cubrir las costosas afectaciones materiales.

Embotellamiento

Con lo anterior se evitaría que las unidades y los conductores fueran puestos a disposición del Ministerio Público (MP).

Por último, se dio a conocer que el percance provocó un bloqueo menor a la circulación vehicular, en lo que se retiraban los vehículos y se brindaba la ayuda médica a los lesionados.