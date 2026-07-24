Chocan por alcance en la rotonda de La Coneja

Con daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un accidente de tránsito sucedido en la rotonda de La Coneja, en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 07:10 horas del jueves, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado. Ahí, se informó que dos unidades protagonizaron un accidente de tránsito por alcance.

Falta de precaución

De acuerdo con las primeras indagatorias, la falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad por parte de uno de los involucrados fueron factores determinantes para que ocurriera este impacto por alcance.

El percance generó una carga vehicular pesada en los minutos posteriores.

Agentes de vialidad señalaron que el choque fue de baja intensidad, permitiendo que ambos vehículos quedaran sobre la cinta asfáltica sin obstruir totalmente la arteria vial principal.

Ante la situación, ambos conductores buscaron conciliar y llegar a un acuerdo económico para la reparación de los daños.

De esta manera, las unidades se mantuvieron en la escena y no se requirió de que fueran llevadas al corralón en turno. Minutos después, los vehículos se retiraron del lugar y finalmente la circulación fue liberada.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a mantener su distancia y manejar con precaución, especialmente en horas pico, para evitar este tipo de incidentes que, aunque esta vez no hubo heridos, causan retrasos y gastos inesperados para los propietarios de las unidades afectadas.