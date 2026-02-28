Chocan por alcance taxi y camioneta en el centro

Un trasporte público en modalidad de taxi y un vehículo particular protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito sobre la calle Central y 18.ª Sur, en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez.

Implicados

De acuerdo con datos recabados por este medio, el percance se registró alrededor de las 18:54 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que un transporte público en modalidad de taxi se desplazaba sobre la zona; sin embargo, al no respetar la debida distancia terminaron colisionando por alcance.

Solo daños en carros

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron y se informó que por fortuna no había personas lesionadas, solo daños materiales valuados por miles de pesos.

Las partes involucradas buscaron conciliar y llegar a un acuerdo económico y armonioso entre las partes.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar por fin la vialidad.