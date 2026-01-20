Chocan por alcance y causan carambola

Daños materiales valuados en miles de pesos fue lo que dejó como saldo una carambola ocurrida sobre el libramiento Norte Oriente, a la altura del puente vehicular que cruza el bulevar Fidel Velázquez en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

El percance se reportó a los números de emergencias durante las primeras horas del día lunes, lo que movilizó a elementos de seguridad vial. Al arribar al sitio, las autoridades localizaron tres camionetas pick up y dos automóviles sedán, todos con daños materiales visibles.

De acuerdo con los primeros reportes, las unidades circulaban por el carril de alta velocidad en dirección oriente a poniente, cuando un presunto descuido al conducir provocó un choque por alcance entre dos camionetas y un automóvil.

Metros más atrás, una tercera unidad frenó de manera repentina para evitar verse involucrada, sin embargo, el conductor del sedán que circulaba detrás no logró detener su marcha a tiempo y terminó estampándose, sumándose al percance.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo cual no fue necesaria la intervención de servicios médicos de emergencia.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento de los hechos, llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron la circulación, ya que se registró una congestión vial hasta que retiraron los vehículos.