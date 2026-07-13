Chocan por posible corte de circulación

Por lo menos tres personas resultaron lesionadas en un aparatoso accidente sucedido el fin de semana al oriente del municipio de Cintalapa. Aunque no hay una versión oficial, al parecer un posible corte de circulación habría provocado el incidente vial.
Impacto de motos
Trascendió que vecinos de la 10.ª Oriente y 5.ª Sur, cerca de las 16:00 horas, habrían realizado el reporte a los números de emergencia, en donde dieron a conocer que había ocurrido un impacto de dos personas que viajaban en una motocicleta contra un vehículo del transporte público en modalidad de mototaxi.
En este último, iban a bordo tres ocupantes de la tercera edad; la peor parte se la llevó uno de ellos que quedó tirado en la vialidad, quien fue llevado por particulares a un hospital.
Un detenido
Posteriormente, paramédicos de Protección Civil (PC) al constituirse valoraron a un hombre que conducía la motocicleta, trasladándolo a un nosocomio minutos más tarde; mientras tanto, su acompañante fue detenido por elementos de la Guardia Estatal Preventiva.
Tras lo anterior, los oficiales recabaron información y levantaron indicios para conocer el contexto del percance y ayudar a determinar en el deslinde de responsabilidades cuál de los conductores deberá pagar los daños ocasionados a las unidades y a las personas afectadas.