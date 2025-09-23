Chocan tres taxis; uno contra una patrulla Pakal

En dos hechos diferentes, tres taxistas estuvieron involucrados en accidentes que ocurrieron en el transcurso del día lunes en el municipio de Comitán. Uno colisionó contra una patrulla Pakal, lo que movilizó a los agentes de Tránsito Municipal y de la Guardia Nacional (GN) para atender los percances.

Encontronazo en bulevar

El primer choque se dio alrededor del mediodía sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el cruce de la entrada a la Unach, al sur de la ciudad.

Los vehículos involucrados eran un Nissan Tsuru con número económico 076 que cubría la ruta La Trinitaria-Comitán, y un Nissan March con número 1120. Ambos circulaban al norte.

Sin embargo, la colisión sucedió cuando una de las unidades de transporte público disminuyó la velocidad para retornar al sur y fue entonces que se estrellaron por alcance, lo que dejó a un pasajero lesionado y a uno de los choferes.

El reporte hizo que los cuerpos de emergencia tomaran conocimiento para brindar los primeros auxilios a los afectados, siendo uno de los taxistas el que se llevó la peor parte y tuvo que ser trasladado al hospital. Oficiales de la GN se presentaron para llevar a cabo los peritajes y deslindar responsabilidades.

Minutos después de este accidente se reportó otro sobre la carretera al Cuartel Militar, el cual involucró a un taxi con número económico 0128 y a una patrulla de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

En este, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron y detuvieron al taxista pues en el automóvil encontraron bebidas embriagantes, por lo que se le realizaría la prueba del alcoholímetro para deslindar responsabilidades. Además el taxi fue remolcado al corralón en turno.