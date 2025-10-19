Chocan y se les cae una pistola… de juguete

Un insólito accidente de tránsito ocurrido en San Cristóbal de Las Casas terminó con dos jóvenes detenidos y una falsa alarma de arma de fuego, luego de que tras impactar su motocicleta contra un transporte público se les cayera una pistola que resultó ser de juguete.

El incidente tuvo lugar sobre la calle Cuba en el barrio Tlaxcala, donde los sujetos que viajaban en una motocicleta colisionaron contra un colectivo que circulaba con pasaje a bordo.

El choque provocó que ambos salieran proyectados y que una réplica de arma cayera al pavimento, causando pánico entre los presentes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

En cuestión de minutos, paramédicos de Protección Civil (PC) llegaron al sitio para brindar los primeros auxilios.

Uno de los motoristas estaba gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que su acompañante fue detenido por elementos de la Policía Municipal para rendir su declaración.

Aunque el arma fue confirmada como de juguete, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones ya que de forma extraoficial se informó que los jóvenes podrían estar vinculados a un grupo de “motonetos”.

Según informes habrían participado en diversos asaltos cometidos con anterioridad en la zona norte de la ciudad.

Las corporaciones policíacas pidieron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa, en especial relacionada con motociclistas que circulen de forma temeraria o en grupos.