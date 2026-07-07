Chofer de volteo resulta lesionado

En un accidente de tránsito, una persona del sexo masculino resultó lesionada, esto cuando un camión de volteo salió del camino en las últimas horas sobre la carretera federal San Cristóbal de Las Casas-Ocosingo, a la altura de la demarcación del municipio de Oxchuc, luego de que el chofer perdiera el control del volante.

La autoridad informó que el vehículo de carga, con siglas de la CTM, presuntamente tuvo una falla mecánica o presentó problemas en el eje mientras circulaba por la vía federal.

Maniobra salvadora

Ante el riesgo de impactarse contra viviendas o vehículos particulares, el operador llevó a cabo una maniobra de emergencia para desviar la unidad y evitar una tragedia mayor.

Debido al brusco movimiento, el material pétreo que transportaba acabó esparcido a un costado de la carretera, afectando parcialmente la circulación en la zona.

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor, quien resultó con contusiones y otras lesiones.

Las autoridades correspondientes iniciaron las labores de retiro de los blocks. El percance dejó daños materiales considerables y generó tránsito lento durante varias horas en este tramo carretero.