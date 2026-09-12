Chofer queda atrapado en la cabina de volteo

Atrapado en la cabina fue como terminó el chofer de un camión de volteo que volcó, luego de que presuntamente perdiera el control al circular por una pendiente pronunciada del camino hacia la localidad de Yotniotic, en la demarcación de San Juan Chamula.

El percance fue reportado por habitantes que se encontraban cerca del lugar, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que el operador no podía salir de la unidad debido a las condiciones en las que había quedado.

La pesada unidad terminó recostada sobre el camino, con daños considerables en la parte frontal y la zona de la cabina.

Auxilian a conductor

Ante la emergencia, trabajadores de la construcción que laboraban en las inmediaciones y algunos automovilistas se aproximaron para intentar auxiliar al conductor.

Mientras se esperaba el arribo de los cuerpos de rescate, las personas hicieron las primeras maniobras para facilitar la liberación del chofer y evitar que la situación se complicara.

El reporte movilizó a los servicios de emergencia hacia este punto del municipio de San Juan Chamula, donde se llevaron a cabo las labores correspondientes para atender el accidente y apoyar en el rescate del conductor.

Hasta el cierre de la edición se desconocía el estado de salud del conductor y si fue trasladado a un hospital.

Las causas exactas que provocaron que el camión perdiera el control tampoco han sido establecidas; sin embargo, se presume que una falla mecánica y el peso de la carga de arena podrían haberlo provocado.