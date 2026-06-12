Chofer queda prensado tras aparatoso choque

Cuatro personas lesionadas, una de ellas en estado crítico, fue el saldo de un violento encontronazo carretero sucedido sobre el cerro Meyapac, dentro de la demarcación del municipio de Ocozocoautla, durante la tarde del jueves.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 15:55 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona para tomar conocimiento.

Carreterazo

Al arribar les dieron a conocer que una ambulancia del Sistema Estatal de Protección Civil se desplazaba a velocidad moderada, sin embargo, un camión con cisterna presuntamente invadió el carril contrario y se estrelló contra la unidad de socorro que trasladaba a unos pacientes, entre ellos, un menor de edad.

De la fuerte colisión, el chofer de la ambulancia acabó prensado entre los fierros retorcidos y su estado de salud era crítico. Rápidamente se presentaron los cuerpos de auxilio y de ataque rápido para ayudar a los lesionados.

Con el apoyo de pinzas hidráulicas, el elemento de Protección Civil fue rescatado y trasladado de urgencia a un hospital en la capital Tuxtla Gutiérrez para ser intervenido en la sala de choque, en el área de Urgencias.

Asimismo, los pacientes que iban en la ambulancia también fueron transportados para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Derrame de aceite

El lugar de los hechos se mantuvo bloqueado al tránsito debido al aceite derramado a lo largo y ancho de la carpeta asfáltica, el cual fue limpiado.

Dos horas más tarde, un par de grúas con ancla se encargaron de remolcar las unidades involucradas y de remitirlas al corralón en turno, para liberar finalmente la vialidad.