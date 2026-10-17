Chofer se queda dormido al volante y se desbarranca

El conductor de un camión cargado de azúcar resultó lesionado tras caer a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad, en el tramo San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de la telesecundaria de Betania.

El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas del viernes. Se dijo que la pesada unidad salió del camino y se precipitó al barranco.

Dormitó al volante

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer presuntamente se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y abandonara la vía de comunicación.

El personal de Protección Civil y de otros grupos de auxilio, así como corporaciones policiacas, acudieron a la demarcación del municipio de Teopisca.

Al llegar, tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino que se encontraba malherida, dentro de la cabina de una unidad de carga, por lo que fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

El percance provocó el cierre de la vialidad al tráfico vehicular durante al menos tres horas, por las maniobras que llevó a cabo el personal de grúas para el retiro del camión.

Las labores de remoción se prolongaron y la carretera quedó libre hasta las 11:30 horas.