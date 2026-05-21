Choferes dirimen sus diferencias a golpes en la calle

Dos choferes del transporte público fueron captados agarrándose a golpes en una de las calles al sur de San Cristóbal de Las Casas.

El enfrentamiento entre el conductor de un colectivo y un taxi ocurrió la tarde de este miércoles sobre la calzada Las Américas, en la zona de Salsipuedes.

Motivo

Según se sabe, estos incidentes se han vuelto cotidianos en la ciudad por la disputa del pasaje.

Lo que comenzó con una discusión terminó en un enfrentamiento a manotazos, esto ante la mirada atónita de otros transportistas y ciudadanos que observaron y filmaron la escena como evidencia.

En el video compartido en diversas plataformas se puede observar a ambos choferes visiblemente alterados, intercambiando golpes y patadas, lo que ocasionó que el tráfico vehicular se viera interrumpido por espacio de algunos minutos.

La escena causó malestar entre los ciudadanos presentes, ya que este tipo de enfrentamientos se han vuelto frecuentes, por lo que urge la intervención de la autoridades ya que en algunos casos las unidades del transporte llevan personas a bordo.