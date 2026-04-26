Choque carretero salda con cuatro lesionados

Cuatro personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente carretero sucedido sobre la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-Copoya ,a la altura del colegio La Paz.

El hecho fue registrado alrededor de las 10:35 horas del sábado, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el se ntido de norte a sur.

Sin hospitalizados

Ahí, tres unidades, entre ellas un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta Tuxtla-El Jobo, estuvieron involucradas en la carambola que al parecer se dio por alcance.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento y llevaron a cabo el peritaje correspondiente. Tras la valoración, se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital. Mientras tanto, las aseguradoras se hicieron cargo de los daños materiales.

Asimismo, les proporcionaron un pase médico para que acudieran por sus propios medios a un nosocomio.

Al corralón

Una hora más tarde, dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.