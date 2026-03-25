Choque de auto y taxi en tramo a Teopisca

Dos personas quedaron lesionadas tras un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Teopisca, a la altura de la localidad Vista Hermosa, en el municipio de Teopisca.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió cuando un vehículo particular Nissan Versa de color gris colisionó contra una unidad de transporte público en su modalidad de mototaxi.

Presuntamente esto fue debido a una invasión de carril, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas exactas.

Después del encontronazo, los ocupantes de las unidades resultaron con diversas lesiones, por lo que habitantes de la zona acudieron de inmediato para brindarles apoyo mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, personal de primeros auxilios llegó al sitio para atender a los heridos, quienes después fueron trasladados al hospital de Teopisca para su valoración y atención médica.

Diligencias

Elementos de seguridad y de tránsito se hicieron cargo de la escena, llevando a cabo las diligencias correspondientes y coordinando el retiro de las unidades involucradas, las cuales presentaban cuantiosos daños materiales.

La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial durante varios minutos debido al percance, mientras se realizaban las labores de auxilio y limpieza de la vía.

Autoridades y cuerpos de emergencia reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras riesgosas, a fin de prevenir este tipo de incidentes.