Choque de camionetas deja varios lesionados

Un fuerte accidente automovilístico registrado en el municipio de Palenque dejó como saldo preliminar cuantiosos daños materiales y al menos cinco personas lesionadas, entre ellas una que presentó heridas de gravedad.

El percance ocurrió sobre la carretera Palenque-Catazajá, a la altura de la colonia Pakal Ná y frente al parque Central.

En el hecho estuvieron involucradas una camioneta Ford F-150 de color rojo y una Toyota Hilux de color gris, esta última terminó volcada con las llantas hacia arriba tras el impacto.

Exceso de velocidad

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la Toyota Hilux circulaba a exceso de velocidad al momento del percance.

Testigos señalaron que en la unidad viajaban tres personas, quienes presuntamente habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, pero se encontraron latas de cerveza dentro.

En la unidad Ford iba el conductor acompañado de cinco trabajadores de la construcción. Debido a la fuerza de la colisión, varios de ellos salieron proyectados fuera de la góndola, resultando con diversas lesiones.

Un herido grave

Los reportes preliminares indican que cuatro de los ocupantes sufrieron golpes y heridas de consideración que no ponen en riesgo su vida, mientras que otro tuvo que ser trasladado en estado grave para recibir atención médica especializada inmediata.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios y coordinaron el traslado de los heridos a un hospital.

De manera extraoficial se informó que los pasajeros de la Toyota Hilux abandonaron el lugar tras salir del vehículo siniestrado. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.