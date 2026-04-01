Choque de motocicletas salda con un herido

En la carretera federal Ocosingo-Palenque, un percance entre dos motociclistas dejó como saldo preliminar una persona lesionada y daños materiales.

El accidente se dio a la salida de la ciudad de Ocosingo, frente a una estación de servicio de combustible, donde se vieron involucrados los conductores de dos motocicletas.

Trató de ganar el paso

De acuerdo con testigos, uno de los motoristas intentó ingresar a la gasolinera, mientras que el otro circulaba a velocidad considerable y habría intentado ganarle el paso, lo que derivó en una fuerte colisión.

Luego del impacto, uno de los conductores salió proyectado varios metros, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras su unidad resultó con severos daños. El segundo motociclista no presentó lesiones, aunque su vehículo registró afectaciones menores.

Acudieron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención prehospitalaria al lesionado, el cual tenía golpes contusos, abrasiones y posibles fracturas, por lo cual fue llevado a un hospital para su valoración médica.

Elementos policiacos también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades, además de coordinar la vialidad en la zona.