Choque de motos; dos muertos y un herido grave

Durante las últimas horas de la noche del miércoles, un trágico accidente fue registrado en la zona selvática del municipio de Ocosingo que dejó como saldo preliminar a dos personas sin vida y a un joven gravemente lesionado.

De acuerdo con información recabada, el percance ocurrió sobre la carretera estatal que conecta a las localidades de Peña Limonar y Ampliación Diamante, en una región ubicada aproximadamente a tres horas de Palenque.

En ese punto, los ocupantes de dos motocicletas colisionaron violentamente por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas. Tras el impacto, los pasajeros acabaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

Trágico saldo

Testigos indicaron que uno de los motoristas murió pocos minutos después del encontronazo, mientras que otro perdió la vida instantes más tarde debido a la gravedad de las lesiones. Un tercer joven resultó gravemente herido.

El lesionado fue trasladado por particulares al hospital general de Palenque, donde ingresó con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas en el percance.

De manera extraoficial se informó que los involucrados serían jóvenes menores de edad que supuestamente circulaban a alta velocidad por la carretera. No se descarta que pudieran estar compitiendo entre sí o que el choque haya sido accidental, situación que deberá ser esclarecida.

Habitantes y autoridades comunitarias de la zona señalaron que los hechos fueron atendidos conforme a los usos y costumbres de la región, por lo que inicialmente se restringió la intervención de autoridades ministeriales para la realización de los procedimientos legales.