Choque deja a motorista con una probable fractura

Un motociclista resultó con diversas lesiones luego de estrellarse contra un automóvil particular en una intersección de Villaflores, donde presuntamente no habría respetado la señal de alto.

El percance tuvo lugar en la intersección de la 3.ª Sur y 3.ª Poniente, punto al que acudieron los cuerpos de socorro después de que ciudadanos reportaran el accidente a través del número de emergencias 911.

El lesionado fue identificado como Fernando “N” (22 años), quien quedó con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo tras la colisión. Paramédicos de Cruz Verde y Cruz Roja Mexicana trabajaron en conjunto para brindarle los primeros auxilios y valorar su condición.

Debido a las lesiones que presentaba, y por una posible fractura, los socorristas determinaron que necesitaba atención médica especializada, por lo que fue subido a una ambulancia y llevado al hospital general Bicentenario, donde quedó bajo observación y le harían toma de placas.

Se pasó el alto

En cuanto a las posibles causas del choque, testigos señalaron que el joven habría ignorado el señalamiento de alto. También refirieron que presuntamente circulaba a una velocidad que no le permitió detenerse a tiempo al aproximarse al cruce.

La motocicleta terminó impactándose contra un automóvil compacto de color blanco que avanzaba por la avenida. Las circunstancias exactas del choque deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades conforme a la ley.