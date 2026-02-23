Choque en autopista salda con un muerto

Un trágico accidente se registró durante la madrugada en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 50, donde un hombre perdió la vida luego de un violento impacto entre una camioneta particular y un tráiler.

El percance ocurrió alrededor de las 01:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad ligera se estrelló contra el pesado vehículo, quedando con la parte frontal destruida en su totalidad, reducida a fierros retorcidos.

Falleció prensado

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y personal de Protección Civil (PC) Municipal acudieron al sitio para brindar auxilio.

No obstante, al revisar al conductor de la camioneta confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pues había quedado prensado dentro del vehículo a consecuencia del impacto.

En relación con el operador del tráiler, se informó que presuntamente se retiró del lugar tras el encontronazo, dejando la unidad sobre la vía de circulación.

La autopista registró cierre parcial mientras las autoridades acordonaban la zona y realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones, que permitan determinar las causas exactas del accidente.