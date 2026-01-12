Choque en el cerro Meyapac deja daños

La mañana del domingo se registró un accidente carretero en el tramo Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, específicamente en el libramiento Sur, a la altura del cerro Meyapac.

Se trataba de dos vehículos particulares que colisionaron, dejando como saldo severos daños materiales y una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió minutos después de las 08:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencias sobre un choque entre dos unidades, presuntamente con personas lesionadas.

El incidente se habría originado por las condiciones resbaladizas del asfalto, derivadas de la humedad en la carpeta vial, aunado al deterioro del camino.

Destrozados

Elementos de Protección Civil (PC) acudieron de inmediato al sitio y localizaron dos automóviles siniestrados sobre la cinta asfáltica: un Volkswagen Jetta de color negro y otro vehículo de modelo reciente de color blanco.

Ambos tenían daños considerables en la parte frontal y lateral, lo que evidenciaba la fuerza del impacto.

Los socorristas procedieron a valorar a los ocupantes de ambas unidades, determinando que presentaban solo lesiones leves y golpes contusos, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

Las personas involucradas permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades viales.

Más adelante, se solicitó la intervención de la Guardia Estatal Vial Preventiva para llevar a cabo el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos mediante grúas, a fin de que en esta importante vía de comunicación se liberara la circulación.