Choque en libramiento Sur deja cuantiosos daños

Daños materiales valuados en más de 40 mil pesos dejó como saldo un choque por alcance entre un autobús de transporte de personal y un taxi, en la ciudad de Tapachula.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura de la entrada al camino a La Pita, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Colisión por alcance

El reporte indicó que una unidad Mercedes-Benz circulaba de oriente a poniente, cuando el chofer al parecer al ir a exceso de velocidad perdió el control del volante e impactó por alcance en la parte trasera de un transporte público en modalidad de taxi del sitio Cristóbal Colón.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las diligencias relacionadas con el percance para el deslinde de las responsabilidades y comenzar con las pesquisas.

Asimismo, paramédicos acudieron para atender a los involucrados, aunque se determinó que no hubo personas lesionadas, únicamente presentaron crisis nerviosa, así que no requirieron de traslado a un hospital, siendo estabilizadas en el lugar de los hechos.

Se dijo que personal de la aseguradora de la unidad de transporte de personal acudió y se hizo cargo de la reparación de las afectaciones ocasionadas, evitando de esta manera la consignación de los vehículos y los involucrados ante el agente del Ministerio Público para que rindieran su declaración.