Choque en UnoXUno solo salda con daños

Daños materiales por varios miles de pesos fue lo que dejó un choque entre dos vehículos particulares en el centro de Tapachula, cuando uno de ellos no respetó la preferencia del programa UnoXUno.

Fue en la esquina de la 6.ª avenida Sur y 10.ª calle Poniente en donde sucedió el percance, movilizando a las autoridades de Tránsito y Vialidad, y a los servicios de emergencia que verificaron que los ocupantes de las unidades resultaron ilesos.

No respetaron programa

Un automóvil Mazda de color negro se estampó en un Volkswagen de color blanco, por lo que ambos tuvieron daños materiales considerables, aunque afortunadamente ni los conductores, ni los acompañantes, presentaron lesiones.

En este cruce funciona el programa vial mencionado. Ambos automovilistas señalaban tener el derecho de paso, así que se desconoce quién no lo respetó.

Se dijo que las unidades contaban con seguro, por lo cual los propietarios evitarían el traslado a un corralón y la llegada del Ministerio Público, deslindando responsabilidades al momento.

Por último, las autoridades recomendaron una vez más a todos las personas que manejan vehículos y motocicletas que respeten las señales de tránsito, con el fin de evitar este tipo de accidentes.