Choque entre camioneta y auto salda con daños

Un accidente vehicular movilizó a corporaciones policiacas y personal de tránsito en la zona sur de Tapachula, dejando como saldo daños materiales en ambas unidades involucradas.

Los hechos sucedieron a las 02:45 horas en la intersección de la 7.ª avenida Sur y la 18.ª calle Oriente, cuando una camioneta Chevrolet Tornado de color blanco, con carrocería de redilas metálicas y presuntamente utilizada para actividades de construcción, colisionó con un automóvil particular Mazda 3 de color gris.

Colisión

De acuerdo con los primeros reportes, ambos transitaban sobre la avenida cuando al llegar a la esquina mencionada, se produjo el impacto.

La camioneta supuestamente golpeó el costado derecho del Mazda, en el que viajaban dos personas. Como consecuencia, el vehículo presentó daños en la parte frontal, la salpicadera y el eje delantero.

A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. El estruendo alertó a los vecinos del sector, quienes salieron a observar lo sucedido.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal Preventiva a bordo de la unidad 21243, quienes acordonaron la zona como primeros respondientes. Minutos después, arribó otra cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Personal de vialidad también se presentó para levantar el reporte oficial y gestionar la remoción de las unidades involucradas, evitando mayores afectaciones al tránsito vehicular en la zona.