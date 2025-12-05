Choque entre motos deja un muerto y dos lesionados

Una tragedia vial se registró en el municipio de Frontera Hidalgo, luego de que dos motocicletas colisionaran violentamente sobre la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula, a la altura del desvío hacia el ejido El Carmen.

El impacto dejó un saldo fatal: un hombre perdió la vida en el sitio, mientras que una mujer y un menor de edad resultaron heridos y requirieron atención médica urgente.

Afectados

El percance fue reportado a los servicios de emergencia, lo que provocó una rápida movilización de corporaciones policiacas, paramédicos y equipos de rescate.

Al llegar, los socorristas encontraron a una fémina y a su hijo con diversas lesiones, quienes viajaban a bordo de una motocicleta Italika de color rojo presuntamente conducida por el hoy fallecido.

Las dos personas fueron estabilizados y trasladados de inmediato al hospital regional de Tapachula, donde hasta el cierre de la información permanecían bajo atención médica especializada .

Otros involucrados

En la zona del siniestro las autoridades también fue localizada una segunda motocicleta de color azul.

Testigos señalaron que sus dos ocupantes, quienes aparentemente salieron heridos por la fuerte colisión, abandonaron la zona antes del arribo de las autoridades, lo cual complicará la reconstrucción de los hechos.

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa inició una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, esclarecer la mecánica del choque y tratar de localizar a los otros involucrados.

Peritos especializados llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el área, mientras que el cuerpo del hombre fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley y su posterior identificación formal.

El tramo carretero permaneció parcialmente cerrado durante varios minutos mientras se realizaban los trabajos de rescate y levantamiento del cadáver, generando tráfico en el sitio.

Autoridades llamaron a los motociclistas a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, ante el aumento de accidentes en esta vía de comunicación.