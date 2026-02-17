Choque entre particular y taxi salda con daños

Daños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo un choque entre dos vehículos, uno particular y otro del servicio público, en el tramo carretero Tapachula-Viva México.

Fue a la altura de la entrada a la colonia San Agustín en donde ocurrió el percance en el que se vieron involucrados un automóvil Volkswagen Jetta de color gris, el cual impactó por alcance al taxi local.

Presuntamente el conductor de este último se incorporó a la carretera, pero sin tomar la distancia adecuada, lo que provocó que el automovilista no pudiera frenar y tampoco lo pudo librar, registrándose la colisión.

Ambas unidades presentaron daños materiales de consideración, aunque por fortuna los ocupantes salieron ilesos.

Aseguradoras

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.

Se aclaró que las aseguradoras de ambas unidades intervendrían para evitar que los vehículos fueran asegurados y trasladados a un corralón oficial.