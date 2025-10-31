Choque entre taxi y auto salda con cinco lesionados

Un choque entre un taxi y un automovilista durante la tarde del jueves en Comitán, se saldó con daños materiales por varios miles de pesos y cinco personas lesionadas, provocado por la falta de precaución y el nulo respeto de los señalamientos viales, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 16:00 horas que ocurrió el percance sobre la calle Central y 5.ª avenida Poniente, en el barrio de Guadalupe.

Se pasó el alto

La aparatosa colisión se dio cuando el conductor de un vehículo Nissan Tsuru de color gris circulaba en la avenida con rumbo hacia el sur, pero al llegar al cruce no respetó la preferencia vial, así que no se detuvo y al pasar se estrelló en un Nissan Versa, del servicio público en modalidad de taxi con número económico 0902 del sitio libre.

Del fuerte encontronazo, el transporte público acabó estampándose contra la pared de una tienda y dejó además a cinco personas heridas, que viajaban en ambas unidades, por lo cual los vecinos solicitaron de inmediato el apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron los paramédicos a bordo de tres ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a los lesionados, trasladándolos al hospital regional para su valoración médica especializada a fin de descartar lesiones de consideración.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como peritos de la Fiscalía de Distrito, quienes se presentaron para realizar los peritajes, cerrando las dos vías al tráfico vehicular mientras se brindaba atención a los heridos.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para proceder al deslinde de responsabilidades.