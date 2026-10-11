Choque entre tres salda con par de lesionados

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue lo que dejó como saldo una colisión en la que participaron tres vehículos particulares sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de Cahuaré.

El accidente se dio cuando las unidades circulaban en la demarcación chiapacorceña en el sentido de oriente a poniente.

No guardaron la distancia

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría ocurrido por la falta de precaución de alguno de los conductores y por no mantener la distancia adecuada entre los vehículos.

Tras el impacto, dos personas resultaron con diversas lesiones en las extremidades, así que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron sobre lo sucedido, lo que movilizó a una cuadrilla de Protección Civil Municipal de Chiapa de Corzo.

A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los afectados y llevaron a cabo una valoración para determinar la gravedad de sus heridas.

Debido a las condiciones que presentaban, se estableció que era necesario trasladarlos a un sanatorio para recibir atención médica inmediata.

El percance también provocó afectaciones a la circulación en este tramo carretero, mientras se desarrollaban las labores de auxilio y se revisaban las condiciones de los vehículos involucrados.

Posteriormente, una grúa con plataforma hizo las maniobras para retirar las tres unidades siniestradas, que fueron llevadas al corralón correspondiente. Con estas acciones se logró liberar la vialidad y restablecer el tránsito en la zona.