Choque múltiple salda con tres lesionados

Tres lesionados y daños materiales de muy alta consideración fue el saldo que arrojó el fuerte accidente en el que se vieron involucradas dos camionetas y un tráiler que se encontraba estacionado, sobre el libramiento Sur de Tapachula

Los hechos ocurrieron a la altura del entronque con la 9ª. Sur -Par Vial-, al momento que una camioneta Nissan X Trail intentó incorporarse al libramiento desde la zona residencial Terranova, siendo colisionada por una Toyota Hilux, blanco, de transporte de materiales de construcción.

Tras el fuerte impacto, esta última terminó estrellándose contra un tráiler Kenworth azul, cuyo conductor se encontraba estacionado en espera del cambio del semáforo.

Proceso y al corralón

Ante el reporte, acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas y de Protección Civil, quienes atendieron a tres personas que resultaron lesionados.

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales acordonaron la zona, iniciándose las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

En ese cruce, el cual se ha convertido en peligroso, opera un semáforo pero en este caso uno de los conductores no respetó la preferencia, provocándose el fuerte accidente.

Con el apoyo de grúas, las unidades involucradas fueron retiradas para ser trasladadas a un corralón oficial, señalándose que al parecer las dos camionetas presentaron pérdida total.