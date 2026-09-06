Choque nocturno: dos heridos, el saldo

Un accidente ocurrido durante las últimas horas de la noche del viernes en el crucero San Pablo, ubicado en la salida de San Cristóbal de Las Casas hacia Comitán y Teopisca, acabó con dos lesionados, después de que un automóvil y una Urvan protagonizaran una violenta colisión.

El llamado de auxilio se recibió aproximadamente a las 22:40 horas. La magnitud del choque hizo necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia.

Por ello, el Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para apoyar en las labores de atención, mientras agentes de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la zona.

Lesionado grave

Los socorristas localizaron a los ocupantes afectados y comenzaron con la valoración de sus condiciones físicas. Posteriormente, los lesionados fueron canalizados para recibir atención hospitalaria.

Uno de ellos presentaba lesiones de mayor consideración y fue reportado en estado grave, por lo que quedó bajo vigilancia del personal médico.

El percance también generó afectaciones momentáneas en la circulación, debido a la presencia de los vehículos sobre la vía y a las maniobras realizadas por los cuerpos de auxilio.

Una de las líneas preliminares de investigación apunta a que el exceso de velocidad pudo haber contribuido al incidente, tras una invasión del carril contrario; sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial.

Serán los peritajes de las autoridades competentes los que permitan establecer la trayectoria de los vehículos, determinar las circunstancias en que ocurrió el impacto y definir las responsabilidades que correspondan.

Mientras tanto, las unidades involucradas quedaron sujetas a las diligencias correspondientes para continuar con la investigación del accidente.