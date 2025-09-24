Choque por alcance afecta la vialidad

Una persona detenida, dos vehículos dañados y una vialidad semiobstruida, fueron el saldo de un percance carretero durante las últimas horas de la noche del lunes, al sur poniente del municipio de Cintalapa. Aparentemente un impacto por alcance habría sido lo que lo provocó.

Colisión

Se dio a conocer que minutos después de las 22:00 horas, usuarios de la vía rápida próxima al crucero de la 1.ª calle Poniente habrían reportado la colisión entre un automóvil Chevrolet Chevy de color negro y un Chevrolet Aveo de color rojo, con placas del estado de Chiapas.

Por ello, personal de la Cruz Roja Mexicana recibió el reporte de emergencia y se presentó para brindar los primeros auxilios al conductor del Chevy, quien resultó con heridas a la altura de la frente causadas por el fuerte golpe que llevó contra el parabrisas.

Esto sucedió al momento de colisionar aparentemente por no frenar a tiempo, estampándose en la parte trasera del otro vehículo.

Minutos más tarde llegó al lugar del incidente arribaron los agentes de la Guardia Estatal Vial de Caminos, quienes luego de indagar el contexto del accidente con ambas partes, procedieron al traslado a los separos preventivos del conductor presuntamente responsable hasta que se cubrieran los daños.