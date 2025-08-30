Choque por alcance moviliza a las corporaciones

Dos vehículos con cuantiosas pérdidas materiales fueron el saldo de un impacto carretero la mañana del viernes en la vía federal que atraviesa al municipio de Cintalapa.

Todo parece indicar que la falta de precaución y el presunto exceso de velocidad fue lo que provocó la colisión.

Trascendió que minutos antes de las 09:00 horas usuarios del tramo vial Cintalapa-Jiquipilas, a la altura del kilómetro 80, habrían reportado al número de emergencias el choque entre una camioneta Nissan de color gris, perteneciente a una empresa avícola, y una pick up de color blanco con logos de la empresa Mission.

Según dieron a conocer a las autoridades, uno de los involucrados viajaba en aparente exceso de velocidad, por lo cual al momento en que uno de ellos disminuyó la marcha, la otra unidad no tuvo oportunidad de frenar a tiempo.

Esto hizo que la unidad de la empresa avícola golpeara contra la caja seca del vehículo repartidor que transitaba con dirección a la cabecera municipal de Cintalapa.

Guardia Nacional

Por último, se presentó el personal de la Guardia Nacional. Al constituirse al lugar de los hechos confirmó que el percance solo había dejado afectaciones materiales y ninguna persona lesionada, por lo cual apoyaron con el deslinde de responsabilidades.

Al parecer solicitarían la ayuda del servicio de grúas para retirar los vehículos de la zona.