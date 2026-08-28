Choque por alcance salda con un motociclista grave

Un motociclista grave y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Sur y 3.ª Oriente del barrio San Francisco, en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:25 horas del jueves, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sentido de oriente a poniente.

Accidente

Se informó que un joven a bordo de una motocicleta se desplazaba sobre la zona y al no guardar la distancia terminó estrellándose por alcance contra un automóvil particular de la marca Volkswagen Jetta, con placas de circulación de Chiapas.

Debido a la fuerte colisión, el motorista salió proyectado contra la carpeta asfáltica resultando en un estado de salud crítico. Personal paramédico de Protección Civil Municipal atendió a la persona del sexo masculino y la trasladó al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza.

Caos vial

El percance provocó una intensa carga vehicular en el libramiento Sur, una de las arterias más transitadas de la capital, durante las primeras horas de la jornada laboral.

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el tráfico lento debido a las maniobras de auxilio y el acordonamiento del área.

Testigos señalaron que el impacto fue de gran magnitud, provocando que el sujeto quedara malherido sobre el pavimento y visiblemente aturdido por los golpes recibidos.

Las autoridades de Tránsito reiteraron el llamado a los conductores para mantener una distancia prudente y respetar los límites de velocidad, especialmente en horas pico.

Peritos municipales levantaron las evidencias necesarias para deslindar responsabilidades legales entre los conductores, quienes deberán comparecer ante las autoridades competentes para resolver los daños materiales causados.

En tanto, las unidades involucradas fueron remolcadas y remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.