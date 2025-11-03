Ciclista ebrio se accidenta en pronunciada pendiente

Un sujeto fue encontrado policontundido al accidentarse mientras circulaba en una bicicleta, en las últimas horas de la noche del sábado en la ciudad de Comitán.

Se dijo que descendía en una pendiente al momento en que tuvo el percance, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para que le brindaran los primeros auxilios y lo trasladaran al hospital.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas que se registró el incidente sobre la 4.ª avenida Poniente en el cruce con la 22.ª calle Sur, en la colonia Belisario Domínguez.

Regresaba del panteón

Todo sucedió cuando un hombre de 50 años de edad, en estado de ebriedad, transitaba a bordo de una bicicleta. Trascendió que regresaba del panteón y se dirigía rumbo a su domicilio, pero de repente perdió el control en una pendiente en descenso en donde había un tope.

Esto provocó que acabara tendido sobre el pavimento, presentando lesiones de consideración, por lo que vecinos al darse cuenta de esto de inmediato solicitaron el apoyo del número de emergencias 911.

Al sitio rápidamente se movilizaron los paramédicos a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes proporcionaron los primeros auxilios al ciclista y después de la valoración, lo llevaron al hospital regional.

También arribaron los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad; sin embargo, se dio a conocer que los vecinos resguardaron la bicicleta para evitar que fuera transportada al corralón, deslindándose responsabilidades al momento.