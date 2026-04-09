Ciclista ebrio se cae a dren pluvial

Un hombre que en presunto estado de ebriedad se desplazaba en una bicicleta, sufrió una caída hacia el dren pluvial del par vial, al sur-oriente de Tapachula, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Fue a la altura de la calle Lirios en donde ocurrió el incidente, por lo que acudieron paramédicos del Grupo Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), quienes brindaron atención a Ever “N”, de 62 años, con domicilio en la colonia Villa de las Flores.

Este se desplazaba en una bicicleta, pero al cruzar el par vial perdió el control y cayó dentro del dren pluvial, resultando con diversas lesiones, aunque no ameritó su traslado a un hospital, según determinaron los paramédicos.

Este presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, aunque estaba consciente y orientado.

Elementos de las corporaciones de seguridad municipal y estatal tomaron conocimiento de los hechos.

Asimismo, exhortaron a las personas que circulan en esa zona que lo hagan tomando las precauciones necesarias para evitar algún accidente que ponga en riesgo su salud.

Al el dren del par vial han caído vehículos, motocicletas y personas, por lo que ella ciclista se suma a la cifra.