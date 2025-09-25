Ciclista es atropellado por un automovilista

Un hombre fue atropellado por un automovilista durante la mañana del miércoles en el municipio de Comitán. Tras el impacto el ciclista acabó tendido sobre el parabrisas del vehículo, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue en el cruce de la 11.ª calle Sur Poniente con la avenida Almendros, en el fraccionamiento Los Robles en la curva de Los Morros, como es conocido el sitio, en donde ocurrió el percance alrededor de las 08:00 horas.

Salió “volando”

El masculino de 45 años de edad transitaba a bordo de una bicicleta sobre la calle con preferencia, cuando fue embestido por un Volkswagen Jetta de color gris, cuyo conductor no se percató de su presencia.

El ciclista terminó cayendo sobre el parabrisas de la unidad automotriz, la cual hizo que este resultara con severos daños, después el sujeto quedó tirado sobre el pavimento.

Testigos del percance solicitaron apoyo médico al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal para brindar atención al lesionado, pero tras valorarlo no fue necesario trasladarlo al hospital pues solo tenía golpes leves, a pesar de lo aparatoso de la caída.

Al lugar arribaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para llevar a cabo los peritajes e iniciar un diálogo entre los involucrados y llegar a un acuerdo para el pago de daños.