Cinco accidentes en vía a Puerto Madero

Al menos cinco accidentes de automóviles y de motocicletas se registraron durante el fin de semana en la carretera de Tapachula a Puerto Madero, dejando a varias personas lesionadas y considerables daños materiales.

El domingo, a la altura de la comunidad Cuatro Milpas, un automóvil terminó volcado cuando el conductor perdió el control del mismo, presuntamente al quedarse dormido, resultando lesionado.

Diego de Jesús “N” (23 años) fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil (PC) y trasladado al hospital regional para su atención especializada, mientras que las autoridades competentes tomaron conocimiento.

Lesionado

Otro percance ocurrido durante la Semana Santa se registró a la altura del estadio Olímpico, en donde quedó lesionado un vendedor de golosinas identificado como Cristóbal “N” (32 años).

Sufrió lesiones en la cabeza y el rostro, por lo cual fue auxiliado por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), aunque se negó a ser trasladado a un hospital ya que lo haría apoyado por sus familiares.

Al parecer circulaba a bordo de un mototriciclo que utiliza para la venta, cuando un vehículo que se dio a la fuga lo impactó, así que acabó tirado sobre el pavimento.

Camioneta vs motocicleta

En el entronque de la carretera hacia playa Linda, una camioneta Toyota RAV4 y una motocicleta se vieron involucradas en un accidente, resultando una persona herida.

Paramédicos de Protección Civil (PC) auxiliaron a un joven de 29 años, el cual presentaba múltiples lesiones y fracturas, por lo que fue trasladado al hospital regional.

Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se hizo cargo de iniciar con las investigaciones para determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas que circulan en la carretera de Tapachula a Puerto Madero extremar precauciones, debido a la alta afluencia vehicular con motivo de las vacaciones de Semana Santa.