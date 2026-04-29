Cinco lesionadas en choque de colectivo

Cinco mujeres resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital regional de Comitán, cuando sufrieron un accidente en el tramo Tzimol-Pujiltic al chocar por alcance contra un colectivo foráneo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El percance se dio cerca de las 19:30 horas en el kilómetro 23 de la carretera estatal 226 que comunica a la presa de La Angostura y a la capital del estado.

Impacto por alcance

El incidente ocurrió cuando la conductora de un Chevrolet Chevy de color gris, con placas chiapanecas, circulaba a exceso de velocidad y con falta de precaución, por lo que terminó colisionando por alcance contra un colectivo foráneo que cubre la ruta Comitán-Tuxtla Gutiérrez, con número económico 123 de la Línea Rápidos de La Angostura.

Debido al fuerte impacto, la conductora del Chevy —de nombre Nancy “N” (38 años)—, así como cuatro mujeres más —Nayra “N” (30), Raquel “N” (35), Estefanía “N” (33), Fany “N” (33), todas originarias de la colonia San Francisco La Mesilla, municipio de Tzimol—, resultaron lesionadas.

Las lesionadas recibieron la atención prehospitalaria de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes se movilizaron luego del reporte del percance al número de emergencias 911, por lo cual fueron trasladadas al hospital regional de Comitán.

Agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva llegaron junto a peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, para llevar a cabo los peritajes correspondientes y tomar muestras fotográficas.

Trascendió que en el sitio, familiares de la responsable entablaron un diálogo con la parte afectada, llegando a un acuerdo para el pago de daños y así deslindar responsabilidades al momento.