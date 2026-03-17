Cinco lesionados en brutal colisión de autos

Cinco personas lesionas, entre ellas una atrapada entre los fierros retorcidos de un vehículo, fue el saldo de un accidente automovilístico registrado la tarde del lunes en la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 40.

En el accidente se vieron involucrados dos vehículos particulares de color rojo.

Las personas que transitaban por el lugar al darse cuenta del aparatoso percance, no dudaron ni un instante en comenzar a auxiliar a los ocupantes mientras otros daban aviso a los equipos de rescate mediante el número de emergencias 9-1-1.

Maniobras de rescate

Paramédicos y personal de socorro al recibir el reporte de inmediato se presentaron al sitio para brindar los primeros auxilios a los lesionados; además tuvieron que realizar las maniobras necesarias para liberar a una persona que había quedado atrapada entre los restos de las carrocerías.

Después de la valoración, los heridos fueron llevados de urgencia a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, donde uno de ellos su estado de salud fue reportado como delicado.

El accidente hizo que la circulación vehicular se viera interrumpida durante algunos minutos, en lo que se procedía al retiro de las unidades.

De manera extra oficial se dijo que la posible causa del encontronazo fue debido a que uno de los involucrados rebasó sin precaución, y el otro que iba adelante alcanzó a chocarlo.