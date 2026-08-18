Cinco lesionados en colisión por alcance

Cinco personas resultaron lesionadas debido a un fuerte percance de tránsito ocurrido en el barrio San Marcos, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del lunes.

Transcurrían aproximadamente las 10:10 horas cuando policías de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte al 911, por lo cual se constituyeron al carril de oriente a poniente sobre la 2.ª Norte y 8.ª Oriente.

Choque por detrás

Al llegar les dieron a conocer que la colisión fue por alcance entre un automóvil particular y un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 61; el primer vehículo se estampó por detrás del otro, dejando a cinco personas con contusiones en las extremidades.

Pronto se solicitó vía radio el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Tras la valoración se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital, sin embargo, la aseguradora del transporte público les brindó un pase médico.

Finalmente, las unidades fueron retiradas del sitio para ser llevadas al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades conforme a la ley.