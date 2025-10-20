Cinco lesionados en encontronazo frontal

Cinco personas resultaron lesionadas durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la rotonda de La Carreta, en la demarcación de la capital Tuxtla Gutiérrez, justo en las últimas horas de la noche del sábado.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 22:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento.

Ahí, les informaron que dos vehículos particulares habían protagonizado un encontronazo que dejó a ambos destrozados de la parte frontal, presuntamente cuando uno de ellos invadió el carril contrario, aunque se desconocían las causas de esto.

Por ello, cinco personas acabaron policontundidas de las extremidades, entre ellas dos menores de edad. Pronto, los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia.

Tres hospitalizados

En minutos se movilizaron paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), así como el personal de Protección Civil Municipal y Cruz Roja Mexicana.

Estos les brindaron los primeros auxilios y después de la valoración se indicó que de las cinco personas heridas, tres necesitaban ser trasladadas a un hospital para recibir asistencia médica especializada.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades, liberando la circulación en la zona del percance.