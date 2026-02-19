Civiles armados atacan a balazos a conductor

Con dos heridas por arma de fuego resultó un automovilista tras ser atacado por civiles en la 10.ª avenida Sur, entre 11.ª y 12.ª calle Oriente de la colonia Maldonado, aproximadamente a 80 metros del panteón municipal en Tuxtla Gutiérrez, durante los últimos minutos de la noche del martes.

El reporte fue realizado alrededor de las 23:20 horas a los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Incidente

Al llegar al sitio, localizaron a una persona del sexo masculino que estaba en el interior de su automóvil Volkswagen Vento, presentando impactos de bala, así que se solicitó el apoyo médico.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la víctima se encontraba en la zona cuando sujetos a bordo de una camioneta se aproximaron.

El hombre intentó huir, pero fue alcanzado y los agresores abrieron fuego en su contra, logrando herirlo en dos ocasiones.

Después del ataque, los responsables se dieron a la fuga hacia el sur-poniente de la ciudad.

Fuera de peligro

Paramédicos voluntarios del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) acudieron para brindar los primeros auxilios. Luego de la valoración confirmaron que el agraviado presentaba balazos en la ingle y la entrepierna.

Las heridas no comprometían su vida, por lo cual solo fue estabilizado en el sitio y posteriormente se trasladó por sus propios medios a una clínica particular.

Al lugar también llegaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, quienes llevaron a cabo la recopilación de indicios y testimonios para integrar las primeras diligencias.

Autoridades recomendaron a la persona agraviada acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente y continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer el violento incidente.