Civiles armados matan a hombre en su casa

A quemarropa fue como unos civiles armados abrieron fuego y asesinaron a una persona del sexo masculino en el barrio Tzocotumbak, ubicado en la capital chiapaneca, esto durante la madrugada del martes, lo que alertó a los cuerpos de seguridad.

El hecho fue registrado alrededor de las 02:20 horas. Agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 14.ª Oriente entre 3.ª y 4.ª Sur del barrio mencionado.

Homicidio

Los uniformados mencionaron que la víctima se encontraba dentro de su domicilio cuando, presuntamente, arribó un grupo de civiles armados a bordo de una camioneta particular de color gris.

Pronto los sujetos entraron por la fuerza y fue cuando dispararon en repetidas ocasiones. Múltiples casquillos percutidos quedaron dispersos sobre el suelo, los cuales fueron al menos 15.

Tras consumar el ataque armado, los perpetradores lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad y la falta de vigilancia en ese horario.

En tanto, el herido fue auxiliado minutos después por una cuadrilla de socorristas. Tras valorarlo, se dio a conocer que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue inmediatamente acordonada por elementos de la policía para preservar la evidencia. Posteriormente, se solicitó la intervención de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Peritos especializados llevaron a cabo el levantamiento de los indicios balísticos y procedieron con el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que sea reclamado por sus familiares tras la necropsia de ley.

Las investigaciones para dar con el paradero de los responsables continúan en curso.