Civiles armados protagonizan enfrentamiento

Dos personas sin vida, tres vehículos en calidad de abandonados, dos lesionados y la vialidad obstruida durante horas, fueron el saldo de un enfrentamiento en las primeras horas del viernes en los límites de municipio de Ocozocoautla. Autoridades tomaron conocimiento de la situación.

Trascendió que minutos después de la 01:00 horas usuarios de la vía Jiquipilas-Ocozocoautla, a la altura del puente Las Flores en el kilómetro 93+750 habrían reportado detonaciones de arma de fuego, provenientes de un presunto enfrentamiento entre dos grupos de sujetos armados.

La circulación permaneció inhabilitada durante varias hasta el arribo del personal de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), así como de fuerzas estatales. Se informó el hallazgo de tres vehículos abandonados, así como dos personas sin signos vitales y al parecer dos lesionados.

Tras lo anterior, Servicios Periciales arribó al lugar del incidente para ordenar el levantamiento de los cadáveres, además de que el servicio de grúas retiraría las unidades, dejando la vía de comunicación libre minutos después de las 07:00 horas.

En los municipios de Jiquipilas y Cintalapa, luego de los hechos ocurridos, la ciudadanía reportó el sobrevuelo de un helicóptero Black Hawk y un despliegue de las fuerzas del orden por diferentes puntos de estas localidades.

Pesquisas

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Didier “N” y Marcos “N”, quienes presentaban heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

En tanto, Rafael “N” y Yulisa “N” resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados de urgencia a un hospital en Tuxtla Gutiérrez, donde permanecerían bajo atención médica especializada.

En el lugar del ataque peritos localizaron tres vehículos seriamente dañados, con decenas de perforaciones de bala en puertas, cristales y carrocería.

La FGE informó que ya se abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas contra quienes resulten responsables.

Para esclarecer los hechos, se conformó un grupo especial integrado por la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, la Fiscalía contra Homicidio y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).