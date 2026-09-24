Clausuran cuatro negocios tras cateos

Cuatro centros nocturnos ubicados en la población fronteriza de Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate, fueron clausurados por autoridades estatales y federales tras realizar cateos en los que encontraron presunta droga sintética “cristal”, aunque no se reportaron a personas detenidas.

Los negocios fueron identificados como “La Terraza”, en la colonia El Roblar; “El Chilango”, “La Rielera” y “Curricán”, sobre la calle Ferrocarriles en el centro del poblado.

Orden

Se dijo que las autoridades procedieron a realizar los cateos por orden de un juez, aunque las investigaciones continúan, en tanto que los antros permanecen clausurados.

Aunque no se precisó la cantidad, se indicó que en cada uno de esos lugares se encontraron bolsas tipo ziploc, conteniendo sustancias con características de la droga sintética.

Seguridad

Personal ministerial y pericial encabezaron el operativo con el apoyo de elementos federales y estales, aunque se estableció que las investigaciones continúan.

Las corporaciones puntualizaron que las acciones forman parte del combate a los delitos del fuero común y federal, mismos que continuarán en forma permanente en toda la región de la frontera sur.