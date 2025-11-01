Clausuran empresa por fumigación tóxica

Autoridades de Salud y de Protección Civil (PC) clausuraron la empresa Abapesa Comercializadora Masemax, luego de que realizaran un proceso de fumigación utilizando sulfuro de aluminio, el cual es un químico altamente tóxico, por lo que se puso en riesgo a su personal y a los vecinos.

El negocio se encuentra ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz del fraccionamiento Bulevar del Bosque, en Tapachula, mismo que fue cercado y se instalaron letreros en los que se pide a la población respetar la limitación y no cruzar por la presencia de gas mortal.

Denuncia

Los vecinos, sorprendidos por los avisos, solicitaron la intervención de las autoridades que el viernes procedieron al cierre de la empresa hasta que pasen los riesgos, que podrían ser tres días.

Sin embargo, se quejaron porque con el uso de químicos altamente tóxicos se pone en riesgo la salud de sus familias que habitan la zona y quienes pasan por el lugar, por lo cual se dispuso de patrullas que eviten la presencia de los curiosos.

“No cruzar. Respetar delimitación. Gas Mortal”, establecen los letreros. Los colonos pidieron a las autoridades que apliquen las sanciones porque se puso en riesgo a la población y a niños que acude a los kínderes y otras instituciones educativas aledañas a la zona.

Se dijo que después de la clausura se realizarán evaluaciones del nivel de toxicidad en el área para garantizar la salud y seguridad de los habitantes de la zona.

El sulfato de aluminio es de alta toxicidad y entre los síntomas que pueden presentar las personas está irritación de la piel, los ojos y el tracto respiratorio.