Clausuran gasera por combustible ilegal

Elementos de distintas corporaciones, encabezados por la Fiscalía General de la República, subsede Palenque, llevaron a cabo el aseguramiento y clausura de una gasera.

Esta acción se desarrolló sobre la carretera federal Palenque-Catazajá, como referencia pocos metros del crucero La Libertad y colonia Pakalná. Allí se constituyeron para efectuar el operativo federal.

El despliegue se hizo como parte de las acciones para detectar centros de distribución de hidrocarburos de procedencia ilícita, así como fuera del margen legal de operatividad.

En este operativo se observó la participación de la Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial AIIM, Protección Civil, entre otras.

De acuerdo a la información disponible, la FGR procedió a la clausura del inmueble tras no existir comprobación de la legal procedencia del combustible y, por tanto, abrió una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con el funcionamiento, procedencia y venta ilegal de gas LP, entre los que resulten.