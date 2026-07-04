Colectivazo deja a 9 personas lesionadas

En un suceso que alarmó a los automovilistas que circulaban por la zona norte oriente de la capital chiapaneca, un grave accidente de tránsito se registró el viernes sobre la Calzada al Sumidero, a la altura de la colonia Nueva Reforma.

El reporte, emitido aproximadamente a las 11:20 horas, movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Colisión

El percance involucró a una unidad de transporte público en modalidad de colectivo y una camioneta particular Honda CR-V, la cual terminó deteniendo su trayectoria únicamente tras estamparse contra una luminaria.

El impacto, que resultó severo en la parte frontal de la combi, provocó que nueve de los pasajeros sufrieran diversas contusiones y lesiones.

Personal paramédico de Protección Civil (PC) Municipal arribó con prontitud al sitio, evaluando a cada uno de los afectados directamente en el lugar de los hechos.

Por fortuna, tras una valoración exhaustiva los socorristas, determinaron que a pesar de las múltiples contusiones en las extremidades ninguna de las personas requería traslado hospitalario inmediato.

Auxilio vial

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de acordonar la zona para evitar un segundo percance, mientras gestionaban el flujo vehicular que se vio severamente afectado por el cierre parcial del carril de norte a sur.

Después de realizar los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades, una grúa con plataforma fue requerida para retirar ambos vehículos de la calzada.

Las unidades fueron trasladadas al corralón en turno para continuar con el proceso legal administrativo, quedando la vialidad completamente liberada cerca de las 12:30 horas.