Colectivazo deja a tres pasajeros lesionados

Tres personas resultaron lesionadas debido a un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de las instalaciones del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ayer por la mañana.

El hecho fue registrado alrededor de las 07:20 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sentido de poniente a oriente tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Impacto por alcance

Al arribar al lugar, les informaron que un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 73-36 y una camioneta particular había colisionado por alcance.

Como saldo del encontronazo, tres personas resultaron con múltiples lesiones en las extremidades.

Rápidamente se movilizó una cuadrilla de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios; tras la valoración se dio a conocer que no era necesario llevarlos a un hospital, por lo que únicamente fueron estabilizados al momento.

Mientras tanto, los oficiales viales mencionaron que el accidente de tránsito se derivó de la falta de precaución al no guardar la distancia y por el exceso de velocidad.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno, hasta que se deslinden responsabilidades, para liberar finalmente la vialidad en la zona.